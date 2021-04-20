Başkan İsmail Uygur son yolculuğuna uğurlandı

3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ramazan İsmail Uygur için, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uygur'un eşi Afet, oğlu Efe ve kızı Ege Uygur'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Afet Uygur ile çocukları, taziye dileklerini kabul etti.

'SON ZİYARETİ ANLATTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, törende aileye taziye dileklerini ilettikten sonra bir konuşma yaptı. Torbalı'ya gelirken kendilerini güzel bir afişin karşıladığını, o afişte 'Hoşgeldiniz' diyerek gülümseyen bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kendisini hastanede ziyaret ettikten sonra gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen mesaj bizi derinden yaraladı. Kendini Torbalı'ya adamış olan bir belediye başkanını sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ÖMER DUR