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Haberler Yaşam Çobanlardan dijital kampanya

Çobanlardan dijital kampanya

Çobanlardan dijital kampanya

20.4.2021

KOYUN Keçi Dünyası adıyla topluluk oluşturan çobanlar, 18 Nisan'ın Çoban Günü ilan edilmesi için sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı. Çobanlar, kampanya için hafta boyunca '#cobanimgururluyum' hastagiyle video, fotoğraf ve mesajlarını paylaştı.
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