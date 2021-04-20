KOYUN Keçi Dünyası adıyla topluluk oluşturan çobanlar, 18 Nisan'ın Çoban Günü ilan edilmesi için sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı. Çobanlar, kampanya için hafta boyunca '#cobanimgururluyum' hastagiyle video, fotoğraf ve mesajlarını paylaştı.
Çobanlardan dijital kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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