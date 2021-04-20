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Haberler Yaşam Metina’ya hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Metina’ya hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Metina’ya hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

20.4.2021

ZEYTİN Dalı Harekatı'nda sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermeyen terörist hakkında iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Teröristin ifadesinde "Yol üzerinde nöbet tuttum. YPG'lilerin Afrin'den bazı zengin aileleri gizlice çıkartarak Halep'e gitmelerine izin verdiklerine şahit oldum" dediği öğrenildi.MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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