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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv!

canlı izle Atv!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'da dün 25 yaşında ve evlilik vaadi ile iki kere toplamda 100 bin lira dolandırılan Halil Kurt, yaşadıklarını anlattı ve yardım istedi. Halil üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı? Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 20 Nisan Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv!

20.04.2021, 10:13

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

14 Nisan Çarşamba günü kayıplara karışmıştı. Yayının ardından lise öğrencisinin bulunduğu haberi üzerine Başakşehir Güvercintepe polis merkezine yola çıkıldı. 15 yaşındaki kız önce yurda gitti, sonra evine döndü... 30 yaşındaki İrfan Aybirdi, annesinin adının Ayşe, babasının ise Cengiz olduğunu tahmin ediyor. 1991'de 4,5 aylıkken Adana'da bakıcısına bırakılan İrfan, Ayşe isimli annesini arıyor... 25 yaşındaki Halil Kurt, 2. Kez dolandırıldı. İki ayrı sahte geline evlilik vaadiyle 100 Bin Lira kaptıran Halil, üvey anneannesini suçluyor... Üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı? Üvey anneanne canlı yayında... Özlem Hanım, Halil Bey'e hiç hanım bulamadıklarını, Antep'te adetin böyle olduğunu, oradan kız baktıklarını anlatıp böyle kızlarımız Antep'te oldukları için oradan kız aradık söyleminde bulundu. Özlem Hanım, orada 20.000 TL dolandırıldıklarını, kızın gelmediğini belirtti. 37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü… Yangında mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Salih Demirel'in babası ve suçlanan ev arkadaşı canlı yayında...

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