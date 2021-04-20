Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

14 Nisan Çarşamba günü kayıplara karışmıştı. Yayının ardından lise öğrencisinin bulunduğu haberi üzerine Başakşehir Güvercintepe polis merkezine yola çıkıldı. 15 yaşındaki kız önce yurda gitti, sonra evine döndü... 30 yaşındaki İrfan Aybirdi, annesinin adının Ayşe, babasının ise Cengiz olduğunu tahmin ediyor. 1991'de 4,5 aylıkken Adana'da bakıcısına bırakılan İrfan, Ayşe isimli annesini arıyor... 25 yaşındaki Halil Kurt, 2. Kez dolandırıldı. İki ayrı sahte geline evlilik vaadiyle 100 Bin Lira kaptıran Halil, üvey anneannesini suçluyor... Üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı? Üvey anneanne canlı yayında... Özlem Hanım, Halil Bey'e hiç hanım bulamadıklarını, Antep'te adetin böyle olduğunu, oradan kız baktıklarını anlatıp böyle kızlarımız Antep'te oldukları için oradan kız aradık söyleminde bulundu. Özlem Hanım, orada 20.000 TL dolandırıldıklarını, kızın gelmediğini belirtti. 37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü… Yangında mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Salih Demirel'in babası ve suçlanan ev arkadaşı canlı yayında...