Önce dayak yediler sonra 24 bin lira ceza

ANTALYA'DA, 2 grubun sokak ortasındaki kavgasında 4 kişi yaralandı. M.Y. ve oğlu A.Y. ile E.A., M.A. ve Ş.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sokakta başlayan kavgada kaldırım taşları havada uçuştu. M.Y. ile oğlu A.Y. ve karşı taraftan da iki kardeş yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, kavgaya karışan 6 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takmamaktan dolayı toplam 24 bin TL cezai işlem uyguladı.

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