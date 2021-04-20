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Şarkıcı koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı 'nın kızı Aslı bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Asya koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı!

20.04.2021, 16:18

Türk Pop Müziği'nde Vurulmuşum Sana, Beni Aldattın, Olmadı Yar gibi unutulmaz şarkılara imza atan Asya, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan ünlü sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır Covid-19 tedavisi gördüğünü söyleyen Asya'nın şiddetli öksürük nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

Ünlü şarkıcı Asya, Instagram hesabından, "COVİD-19 Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil.. Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

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