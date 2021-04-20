‘Teröristler kızımı çözüm sürecinde piknikten kaçırdı’

VAN'DA çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 28 ailenin HDP binası önündeki eylemleri 8'inci haftasına girdi. Eylemdeki ailelerden Musa Abalı, kızı Ebru'nun 2015 yılındaki çözüm sürecinde piknik bahanesiyle götürüldüğü Edremit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirtti. Abalı, "2015'ten beri çocuğumun yüzünü görmedim. Kızım neredeysen bize dön. Türkiye Cumhuriyeti'ne dön. Bu zalimlere güvenme. Ben senin için buradayım. Ölüme kadar eyleme devam edeceğim" dedi.

'HDP GÖTÜRÜP ONLARA SATTI'

Oğlu Recep'in cep telefonuna kayıtlı fotoğrafını gösteren Hüseyin Kıpçak da terör örgütüne lanet yağdırdı. Kıpçak, "2018'den beri kayıp olan çocuğumdan bilgi alamadım. Ben çocuğum için eyleme katılıyorum. Nerdeyse bana dönüş yapması lazım. Çocuğum lise 2'de okuyordu. Sabah okula giderken kayıplara karıştı. Bir daha da haber alamadık. Ben de ertesi gün kayıp başvurusu yaptım. Bugüne kadar hiçbir bilgi alamadım. Çocuğumu HDP götürüp, sattı. Karşılığında para alıp kendilerine ev yaptılar. Bizi de mağdur ve perişan ettiler. Oğlum eğer sağsan, mutlaka bana dönüş yap" diye konuştu.