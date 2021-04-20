Yemek nedeniyle tartıştığı eşini öldürdü!

SİVAS'TA yaşayan Rahmi Parlak (60) iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

Olay Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak arasında 'yemek yapma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mevlüde Parlak kocası Rahmi Parkak tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan Mevlüde Parlak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi Parlak ise, gözaltına alındı.