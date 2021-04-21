Akbük’te kaçak yapıya geçit yok

MUĞLA'NIN Menteşe İlçesi Sarnıç Mahallesi yer alan dünyaca ünlü Akbük koyunda kaçak olduğu tespit edilen 32 yapının yıkım işlemi, Menteşe Belediyesi ekiplerince devam ediyor. Kaçak yapı yıkımlarına yönelik Menteşe Belediyesi'nde açıklama yapıldı.

KESİN KARAR ÇIKAN YAPILAR

AÇIKLAMADA Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, "Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi Akbük, mavi ile yeşilin kucaklaştığı mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından biri. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle ÖÇK sınırları içinde yer alan Akbük'te kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelemiz devam ediyor. Menteşe'de kaçak yapıya geçit yok" ifadelerine yer verildi. Yargı yolunun kapandığı binaların yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklama şöyle devam etti: "Yapılan yıkımlar, alınan yıkım kararına karşı dava açılmamış veya açılan tüm davalar reddedilmek suretiyle yıkım kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Yıkımına devam edilen yapılar, 31.12.2017 tarihinden sonra yapılmak suretiyle imar barışı yasasının kötüye kullanılarak yapıldığı ilgili kamu kurumlarınca ve hukuken ispatlanmış yapılardır. Akbük'te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız."

FERDİ YAVUZ