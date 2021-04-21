Ankara’da arsa avcısı operasyonu: 106 gözaltı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Dün sabah harekete geçen ekipler, 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 araç ve 40 taşınmazın yanı sıra, 30 milyon liraya da el konduğu öğrenildi.

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