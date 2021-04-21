Belediye kazığı

FOÇA ilçesinde yaşayan ve gidecek yerleri olmayan Nefise Boğatimur (65) ve Filiz Doğan'ın (56) yaşadığı iki ayrı konteyner, iddiaya göre 3 ay önce CHP'li Foça Belediyesi tarafından kaldırıldı. Konteynerler, su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiine götürüldü.

'ÇOK MAĞDURUZ'

YALNIZ yaşayan ve arkadaş olan iki kadın, belediyeden verilen sözün yerine getirmesini istedi. Filiz Doğan, mağdur olduklarını, rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı için çalışamadığını söyledi. Doğan, "Yaklaşık 3 ay önce Foça Belediyesi kendi araçları ile bizi buraya taşıdı. 'Siz buraya yerleşin biz sizin elektriğinizi de suyunuzu da bağlayacağız. Burada oturun, sizi kimse rahatsız etmez' denilerek bize yer gösterdi. Bütün eşyalarımızı kendi araçları ile taşıdılar. Buraya yerleştik fakat 3 aydır ne elektrik ne su yok, çok mağdur durumda bırakıldık. Bizi aylardır oyalıyorlar" dedi. Belediyenin defalarca kapısını çaldıklarını söyleyen, bulaşık yıkayarak, hurda toplayarak ve temizliğe giderek geçimini sağlayan Nefise Boğatimur da, vatandaşların yardımıyla alınan konteynerde ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Boğatimur, "Elektriğimiz, suyumuz yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çok mağdur durumdayım, her şeyim eksik" diyerek yardım istedi.



BİZ ÖYLE BİR SÖZ VERMEDİK

İDDİALARA karşı Foça Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklama ise, "Söz konusu şahısların isteği üzerine konteynerleri tahsis ettik. Konteynerlerin konulduğu yer yeşil alan olduğu için elektrik ve su bağlanması mümkün değildir. Bahsedildiği gibi verilen bir söz yoktur. İddiaların hepsi asılsızdır" denildi.