  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

21.4.2021

İSTANBUL Avcılar'da internetten tanıştığı kız arkadaşına görüşme teklifinde bulunduğunu iddia ettiği E.G. ile buluşan M.F.Ö, genci dövdü. Şahsın arkadaşı darp anını kayda alırken, başka bir vatandaş yaşananları cep telefonuyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.F.Ö'yü gözaltına aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biri yumrukladı diğeri kayda çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.