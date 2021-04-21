Biri yumrukladı diğeri kayda çekti

İSTANBUL Avcılar'da internetten tanıştığı kız arkadaşına görüşme teklifinde bulunduğunu iddia ettiği E.G. ile buluşan M.F.Ö, genci dövdü. Şahsın arkadaşı darp anını kayda alırken, başka bir vatandaş yaşananları cep telefonuyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.F.Ö'yü gözaltına aldı.

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