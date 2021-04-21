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Haberler Yaşam Elektrik kabloları tehlike saçıyor

Elektrik kabloları tehlike saçıyor

Elektrik kabloları tehlike saçıyor

21.4.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde Karantina Sahil yolunda ışıklandırma kablolarının açıkta olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle küçük çocuklar için büyük tehlike olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Sahilde güvenli bir yürüyüş gerçekleştiremiyoruz. Çocuklar gidip oraya elini sokuyor. Önlem alınması için illa bir felaket mi yaşanmalı? Üzerine küçük bir kapak konulması yeterliyken bu nasıl göz ardı edilir. Büyük bir ihmal söz konusu. Yapılacak işlemde o kadar basit ki bunu yapmak zor değil. Sahil boyunca bütün kablolar açıkta. Yetkililerden hemen gerekeni yapmalarını istiyoruz" dedi.

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