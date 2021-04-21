AYDIN Efeler'de üç katlı bir binanın ikinci katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan bir kadın ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri biri 9 aylık bebek olan üç kişiyi dumanların arasından dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Elektrikli ısıtıcı evi küle çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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