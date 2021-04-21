Elektrikli ısıtıcı evi küle çevirdi

AYDIN Efeler'de üç katlı bir binanın ikinci katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan bir kadın ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri biri 9 aylık bebek olan üç kişiyi dumanların arasından dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

■ KAZIM YÖRÜKCE