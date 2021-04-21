BURSA Osmangazi'de Aygül Yıldız (45) boşanma aşamasında olduğu kocası Mehmet Yıldız (45) ile parkta karşılaştı. Çiftin konuşması tartışmaya dönüşürken, cani koca silahını çıkararak karısı vurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yaşamını yitirirken, zanlı ise evine kaçtı.
Olay yerine gelen ekiplerin gözaltına almak istediği Mehmet Yıldız silahıyla direndi. Silahıyla etrafa ateş açan zanlı, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon sonrası zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Eşini öldüren cani kocayı Özel Harekat yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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