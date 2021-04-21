Giysi tadilatçıları yeniden yetişiyor

AYDIN Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) yok olmaya yüz tutan terzilik mesleği için kurs düzenledi. Giysi Tadilatçısı mesleği kursuna 15 kursiyer ile başlandı. Aydın İŞKUR, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Merka Medikal Tekstil işbirliğiyle 19 Nisan tarihinde Giysi Tadilatçısı mesleğindeki MEGİP kursu başlatıldı. Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, "15 kursiyer ile başlayan kursumuz yüzde 50 istihdam garantilidir. Kurs süresince kursiyerlere günlük 108 lira 64 kuruş cep harçlığı verilecek olup kursiyerler için iş ve meslek hastalığı sigorta primleri ve genel sağlık sigorta pirimi ödenecektir. Açılan MEGİP kursumuz ile ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi, ayrıca yüzde 50 istihdam garantisiyle de istihdama katkı sağlanmak amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE