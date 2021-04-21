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Haberler Yaşam Kaçak içkilerin tutulduğu depo alevlere teslim oldu

Kaçak içkilerin tutulduğu depo alevlere teslim oldu

Kaçak içkilerin tutulduğu depo alevlere teslim oldu

21.4.2021

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Dün sabah harekete geçen ekipler, 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 araç ve 40 taşınmazın yanı sıra, 30 milyon liraya da el konduğu öğrenildi.
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