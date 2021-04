Okul öncesinden üniversiteye

Demokratik, yaratıcı kişilik eğitimini esas alan, evrensel eğitim-öğretim ilkeleri doğrultusunda sürekli gelişime dönük "öğrenen okul" modeliyle iki kampüsünde eğitim veren Ekin Koleji, sadece sınava endeksli bir okul olmak yerine, öğrencinin yaşayarak öğrenmesini kendine felsefe edinmiş bir okul. Ekin Kolejinin Ataşehir Kampüsünde okul öncesi, anaokul ve ilkokul; Seyrek Kampüsünde ise anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veriliyor. 35.500 metrekare toplam alana sahip iki kampüste öğrencilere hem akademik hem de sosyal alanda birçok fırsat sunuluyor. Ekin Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE'nin protokolüyle en kapsamlı temizlik/ hijyen koşullarını yerine getiren okullara sıkı kontroller sonucu verilen Temiz Okul Sertifikasını alabilen ender okullar arasında yer alıyor.

YAŞAYARAK ÖĞRENME

Bilgi toplumunun okulu olma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini aktaran Ekin Kolejinin Kurucu Genel Müdürü Yasemin Reşitoğlu, eğitim dünyasında öğrencinin en yaygın kullandığı söylemin "Bu benim ne işime yarayacak?" olduğunu belirterek Ekin Kolejinde öğretilen her bilginin hayatta bir karşılığının olduğunun gösterildiğini anlatarak eğitim alanındaki farklılıklarını şöyle özetledi: "Hem, hem de dediğimiz bir anlayışımız var. Çocukları sınavdan bağımsız kılmıyoruz ama sadece sınava endeksli eğitim veren bir okul da değiliz. Sosyal, bilişsel ve duygusal yönün gelişimini önemsiyoruz ve bunu geliştiriyoruz. Hem evrensel değerleri hem de ülke değerlerini, ilkelerini benimsemelerini sağlıyoruz. Dersi öğrencinin yaşayarak deneyimlemesini istiyoruz. Yabancı dil olmazsa olmazımız. Derslerimizi zenginleştirerek yol alıyoruz. Matematiği somutlaştırıyoruz. Fen bilimlerini eğlenceli bilimle öğretiyoruz. Öz değerler programlarımız var. Her şeyin hayatta bir karşılığının olduğunu gösteriyoruz."

MUTLU OLSUNLAR DİYE

"Mutlu çocuk, daha kolay başarılı olur" anlayışını benimsediklerini ifade eden Reşitoğlu, "Sanatı ve sporu yaşamın ayrılmaz bir parçası yapmaya yönelik etkinliklerimiz oluyor. 1'inci sınıftan 3. sınıfın sonuna kadar zorunlu piyano eğitimi veriyoruz. Doğayla mücadele etmenin değil, onun bir parçası olduğumuzun anlaşılması için de tarım bahçelerimizde uygulamalar yaptırıyoruz. 'Yemeğini yemezsen arkandan ağlar.' demek yerine onun arkasındaki emeği gösteriyoruz." dedi.

ALMANCA 2. YABANCI DİL

Farklı bir dil, farklı bir kültür anlayışıyla İngilizce eğitimi ana sınıfından 8. sınıfın sonuna kadar Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından oluşturulmuş "The Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR) yani, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak yapılandırılıyor ve 8. sınıftan mezun olan öğrenciler CEFR standartlarına göre (B1/B2) seviyesine ulaşmış oluyorlar. Almanca eğitimi ana sınıfından 8. sınıfa kadar 2. yabancı dil olarak veriliyor. Amaç öğrencilerin küçük yaşlarda ikinci bir dilin farkındalığına varıp kullanmaya ihtiyaç duymalarını sağlamak. 8. sınıftan mezun olan öğrenciler aldıkları Almanca eğitimi sonuncunda Alman Kültür Merkezinin yaptığı dil yeterlilik sınavlarından A2 seviye belgesi alma hakkı kazanıyor.

PSİKO SAĞLAM OKUL

EKİN Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren psikolojik sağlamlık temelli okul rehberlik programı uygulamaya başladı.

PENTELİTHA PROGRAMI

OKUL öncesi sınıflarda Pentelitha Programı uygulanıyor. Bu programla erken çocukluk döneminde öğrencilerin matematiksel kavramlarla somutlaşmış biçimde tanışmaları, ilgili anlamları oluşturmaları ve bu anlamlar arasındaki ilişkileri keşfetmeleri sağlanıyor.

FARK YARATAN UYGULAMALAR

EKİN Kolejinde "BECERİ GELİŞİM ATÖLYELERİYLE" öğrenciler farklı alanlarda farklı becerilerini geliştirme şansı buluyor. Bu atölyelerden bazıları:

TARIM BAHÇESİ: Kampüste tarım bahçesi bulunuyor. Öğrenciler hem sorumluluk bilincini geliştiriyor hem de mevsimine uygun tarım yapmayı öğreniyor.

EKİN-X: Matematiğin kolay, anlaşılır ve zevkli bir ders olması için özel olarak tasarlanmış sınıfta öğrenciler, oynadıkları oyunlarla zihinsel ve matematik becerilerini geliştiriyor.

BESLENME DOSTU ŞEFLER:

Öğrenci mutfağında gerçekleştirilen bu programda öğrenciler dikkatini, planlama becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, el becerilerini geliştiriyor.

ARAŞTIRMACI MİNİKLER/

STEM: Öğrencilerin yeni keşifler yaparak olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları hedefleniyor. Öğrenciler yeni ürün ortaya koyma, iş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öz güven ve öz yeterliliğini geliştiriyor.

ARKEOPARK: Öğrencilerin tarihe ilgi ve meraklarını oluşturmak ve artırmak hedefleniyor. Öğrenciler arkeolojik kazılar yaparak minik birer arkeolog oluyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE

ÇEVRESİNE ve doğaya duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Ekin Koleji doğa ile iç içe çalışmalar yürüterek okul bahçesinde tarım ve çevre etkinlikleri gerçekleştiriyor. Dersler sadece okul binasında bulunan sınıflarda değil, okul bahçesinde bulunan açık sınıflarda da gerçekleştiriliyor. Tüm öğrenciler TEMA gönüllüsü oluyor ve TEMA Vakfının tüm projelerine aktif olarak katılım sağlıyor.