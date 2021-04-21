Polisten kaçan soyguncu üçüncü kattan atladı

İSTANBUL Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda polise yakalanacağını anlayınca kaçmak için 3'üncü kattan atlayan şüpheli yaralandı. Şüphelinin, Fatih'teki bir döviz bürosundan 700 bin liralık soygun suçundan firari olarak arandığı ve suç ortakları olan 1'i kadın 6 kişinin daha önce tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

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