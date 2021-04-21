Sitede yangın çıksa hesabını kim verecek?

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde bulunan boş bir arsa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından adeta çöplüğe döndürüldü. Site sakinleri, birçok işyerinin bulunduğu semtte, boş arsada duran çöplerin hem işyeri sahiplerini hem de bölgeye gelen müşterileri rahatsız ettiğini belirterek, "Buradaki çöpler yüzünden yangın çıksa, birileri canından ya da malından olsa bunun hesabını kim verecek?" dedi.

ÇÖP DAĞI BÜYÜYOR

Işıkkent semtindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde yer alan Egemenlik Mahallesi 6142 sokaktaki boş arsanın hali görenleri şaşkına çevirdi. Boş arsadaki çöplerin toplanmamasını fırsat bilen bazı duyarsız kişilerin zamanla burayı çöplük gibi görmeye başladığı ve atılan çöplere her gün bir yenisinin daha eklendiği kaydedildi. Gerek çevredeki işyeri sahiplerinin gerekse bu bölgeye müşteri olarak gelen vatandaşların manzarayı gördüklerinde şaşkına döndüğünü iddia eden çevre sakinleri çöplüğe dönen alanda olası bir yangın çıktığında alevlerin işyerlerine de sıçrayıp, zarar verebileceğini öne sürdü. Bornova Belediyesi'nden Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki çöplerin toplanması için yardım isteyen vatandaşlar, "Çöpler toplanmadıkça, buraya her gün bir yenisi daha ekleniyor. Biz çöp atanları gördükçe uyarıyoruz. Buraya bir çözüm bulunmalı. Buradaki çöpler yüzünden yangın çıksa, birileri canından ya da malından olsa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.