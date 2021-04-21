Spor salonuydu tinerci yuvası oldu

AFYONKARAHİSAR'IN Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki spor salonun içler acısı hali görenleri üzüyor. Kaderine terk edilen bina tinerci yuvasına dönerken, vatandaşlar milli servetin çürümesinin önüne geçilmesini istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki yatırımın bir önce tamamlanarak spora kazandırılmasını bekleyen vatandaşlar, "Eski Hayvan Pazarı'nın olduğu yer burası. Sözde Spor Salonu olacaktı. Ama böyle kaldı. Yapan firma battı dediler. Öylece kaldı. Milletin vergileri çöpe gitti. 4 yıldır bu halde bekliyor. Geceleri burada serseriler toplanıp ateş yakıp ot çekiyor, alkol alıyor. Onların mekanı oldu" diyerek tepki gösterdiler.