Yolda bıçaklanan kadın yardım isterken öldü

İSTANBUL Esenler'de önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı. Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler hemen acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlı ya da zanlıları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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