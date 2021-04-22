Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

5 Şubat 1983'te Konya Karatay'da Kavakaltı camisinde bulundu. 2-3 günlükken terk edildi. Battaniyedeki notta ''Bilge Kavaklı'' adı yazıyordu. 38 yaşındaki Aslıhan Sayman hiç görmediği ailesini arıyor. ''Sahte gelin'' ve aracılar için suç duyurusu... Halil Bey Özlem Hanım Bilal Bey Fatma Sanem ve Raziye Hanımlardan şikâyetçi olduklarını söylerken Yaşar Bey Raziye Hanım'ın dün kendisine kötü mesajlar attığını burada okuyamayacağını söyledi. ''Sahte gelin'' Senem'in ablası canlı yayında... Telefondaki hanımefendi, Dilan'a benimle ilgili kötü söyleyebileceğin bir şey var mı diye sordu, Dilan ise teyzesi hakkında söyleyebilecek kötü bir şey olmadığını belirtti. Gaziantep'ten Fatma Aslanca canlı yayında… Fatma Hanım, Özden Hanım'ı ve beraber iş yaptığı kişileri çok iyi tanıdığını, Bilal Bey ile Özden Hanım'ın beraber iş yaptığını iddia etti. Özden Hanım'ın kadın bulduğunu, Bilal Bey'in ise adam bulduğunu ekledi. Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? İhbar İçin Uğur Tan telefon hattında, Uğur Bey, Kadımürsel Köyü'nden aradığını, dedesi Ahmet Bey'in 3-4 sene köyde kaldığını, dedesinin Halil Bey diye bir arkadaşının olduğunu, o adamın dedesine Özden Hanım'dan bahsettiğini, para veriyoruz bir kadın buluyorlar dediğini anlattı. Özden Hanım, kızı getirirlerken torununun yolda restoranda 500 TL verdiğini, benzin almak için durduklarında da para harcadığını, çerez yediklerini aktararak torununa kızdığını iddia etti. Özden Hanım, Senem Hanım'dan şüphelendikleri zaman zaten kimliğini istediğini anlattı.