Gökova Körfezi fokların yeni yurdu oldu

AKDENİZ Koruma Derneği'nce Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen 'İzleme' projesi kapsamında ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi. Koruma çabalarının olumlu sonuç vermesi mutluluk yaşattı. ■ ADEM ÜLKER
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