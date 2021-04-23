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Haberler Yaşam Gökova Körfezi fokların yeni yurdu oldu

fokların yeni yurdu oldu

Gökova Körfezi fokların yeni yurdu oldu

23.4.2021

AKDENİZ Koruma Derneği'nce Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen 'İzleme' projesi kapsamında ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi. Koruma çabalarının olumlu sonuç vermesi mutluluk yaşattı. ■ ADEM ÜLKER
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