İzmir’de ulaşım kısıtlaması!

Kovid-19 ile mücadelede artan vaka ve vefat sayılarının ardından, tüm Türkiye'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Bu tedbirlerden bir tanesi de hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlamasının akşam saat 19.00'da başlaması oldu. Bu karar doğrultusunda bir çok şehirde toplu ulaşım araçlarında düzenlemeler yapıldı.



VAPUR YANAŞAMIYOR

Ancak İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ ile kent içi toplu ulaşımı sağlayan ESHOT, yaptıkları uygulamalarla İzmirlileri yine çileden çıkardı. İZDENİZ AŞ'nin saat düzenlemesi akşam tam da kısıtlamanın başladığı 19.00 sıralarında evine yetişmeye çalışan vatandaşları büyük mağduriyete uğrattı.





OTOBÜSLER ALMIYOR

Her akşam Bostanlı İskelesi'ne giden vapurlar aynı anda iskeleye yanaşamayınca, Pasaport İskelesi'nden gelen vapurda bulunan onlarca vatandaş sürekli aynı çileyi çekerek mağduriyet yaşıyor. Diğer vapurlar olması gerektiği gibi iskeleye yanaşıp yolcularını indirirken, Pasaport- Bostanlı seferini yapan vapur, İzmir Körfezi'nde en az 5 dakika beklemek zorunda kalıyor. Bu nedenle vapurdaki onlarca yolcunun otobüsü kaçıyor. Otobüslerini kaçıran yolcular, her akşam ek aktarmalar yaparak evlerine ulaşmaya çalışıyor. İzmirliler çileyi sadece denizde değil, karada da çekiyor. İşlerinden çıkan yüzbinlerce vatandaş, akşam saatlerinde kısıtlama başlamadan önce evine gitmenin hesaplarını yaparken, bu sırada sefer sayıları azaltılan ve yeterli yolcu sayısına ulaştığı için daha fazla yolcu almayıp durakları es geçen otobüslerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle Çiğli tarafında otobüslerin almayıp durakta bıraktığı vatandaşlar, tıka basa dolmuşlara binmek zorunda bırakılıyor. Büyük mağduriyet yaşayan İzmirliler, her gün isyan ederek seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.



Erman AZAR