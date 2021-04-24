  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Romatizma ilacı Baricitinib korona tedavisinde kullanılacak

Romatizma ilacı Baricitinib korona tedavisinde kullanılacak

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Romatizma ilacı Baricitinib korona tedavisinde kullanılacak
AA

24.04.2021, 10:36

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.

Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor. "Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bulaşların yüzde 85'i o alanlarda

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Romatizma ilacı Baricitinib korona tedavisinde kullanılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.