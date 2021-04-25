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Haberler Yaşam Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sözde Ermeni soykırımına sert tepki!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten sözde Ermeni soykırımına sert tepki!

Son dakika haberi....AK Parti Sözcüsü '' hakkında açıklamalar yaptı. Ömer Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sözde Ermeni soykırımına sert tepki!

25.04.2021, 11:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik '1915 Olayları' hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Ömer Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu." dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi

"BİZİ SUÇLAYANLAR DEFALARCA MAHKUM OLURDU"

Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar.

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