Atv Müge Anlı canlı izle! 26 Nisan Müge Anlı izle...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Torunundan anneanneye çok ağır suçlama. Eşini savunan dede, görgü tanığı için ne diyecek? Sahte gelin mağdurları canlı yayında... Anneanneye yönelik suçlamalar bitmiyor. Torununu evlilik vaadiyle dolandırdı mı? Sahte gelin mağdurlarına yenileri ekleniyor. İsmini vermeyen bir hanımefendi yayınımızı aradı. 5 sene önce şahit olduğu bir olaya göre 2015'te annesi vefat ettiğinde 2016 'da babasına eş aramaya başladıklarını belirtti. Bu kişileri bulduklarını ve bu kişilerin bulduğu kadını babaları beğenmediğini çünkü tütün kullandığını ve makyaj yapan bir kadın olduğunu ve Özden Hanım'ın gelini getirdiğini belirtti. Mehmet Bey'le evlenme vaadiyle gelen sonra kaçan Güler Hanım telefon hattında. Özden Hanım'ı adres sorduğu sırada sokakta tanıştıklarını, kendi numaralarını Bilal'e verdiğini ve işi Bilal'in bağladığını belirtti. 14 yaşındaki Melisa üç gündür kayıp…