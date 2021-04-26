‘Bayramlar gelip geçer kızlarımız geri gelmez’

Pınar Gültekin, Zeynep Şenpınar ve Güleda Cankel, hayatlarının baharında yaşamdan koparıldı. Genç yaşta katledilen kızların acılı anneleri Şefika Gültekin, Aruz Şenpınar ve Vefaret Cankel'in yüreklerindeki acı dinmiyor. Yeni Asır'a konuşan gözü yaşlı anneler, "Kızlarımızın da, biz annelerinin de kaderleri aynı. Artık hiçbir bayramda kızlarımızı göremeyeceğiz. Caniler ömürleri boyunca hapisten çıkmasın. Kızlarımız için adalet istiyoruz" dedi.

'ÖDÜL GİBİ CEZA VERDİLER'

ZEYNEP Şenpınar'ın katiline iyi halden indirim yapılarak verilen cezanın, ödül gibi olduğunu belirten Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Bu gözü dönmüşlerin iyi hali mi olur? O katil için bu ceza asla kabul edilemez. Zeynep'in annesinin yıkılmış halini haberlerde gördüm. Bu karar inşallah Yargıtay'dan geri döner. Aynı acıyı yaşayan bir anne olarak o katilin en ağır cezayı almasını umut ediyorum. Tek korkum Pınar'ıma kıyan caninin cezasının da, iyi halden hafifletilmesi. Bu katiller yaşadıkça bize dünya zindan. Zeynep'in annesi Aruz ve Güleda'nın annesi Vefaret kardeşlerimin halini en iyi ben anlarım. Adalet istiyoruz" dedi. MUĞLA'DA geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 24 yaşındaki Zey-nep Şenpınar, erkek arkadaşı tarafın-dan defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kızının bayram günü ölümünden sonra, bütün bayramlar Aruz Şenpınar'a yas oldu. Muğla Menteşe'nin Kötek-li mahallesinde Zeynep'i darp edip 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suç-lamasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, ağırlaştırıl-mış müebbet istemiyle yargılandı-ğı davada, iyi hal indirimiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



'ADALET YERİNİ BULSUN'

ÖLDÜRÜLEN Zeynep, Pınar ve Güleda'nın katillerinin hapisten hiç çıkmamasını isteyen Zeynep'in annesi Aruz Şenpınar, "Kızımın katiline iyi halden indirim yapıldı. Kızım ve öldürülen tüm kızlarımız için adalet istiyorum" dedi.

'BİZLERİ DE ÖLDÜRDÜLER'

KIZININ katiline verilen ceza-nın ardından gözyaşlarına boğu-lan Zeynep'in annesi Şenpınar, kızları öldürülen yüzlerce anne-nin, ömürlerince yas tutacak-larını söyledi. Aruz Şenpınar, Cemal Metin Avcı'nın vahşice katlettiği Pınar için de gözya-şı dökerek, "O kızı niye bido-na koyup yaktılar? Ne yaptı o kız size? Bu vahşet ne için? Benim Zeynep'im, gül kokulu kızıma nasıl kıydınız, nasıl parça parça ettiniz? Kadınlara şiddet uygula-mayın. Ne olur çocuklarımızla bir biz anneleri de öldürmeyin" diye isyan etti.



'HAYATIMIZ ARTIK BİTTİ'

YÜREĞİ yanan bir diğer acılı anne ise Vefaret Cankel. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Güleda Cankel, 19 Kasım 2019'da kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kabloyla boğulup, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Annesi Vefaret Cankel, "Kızları öldürülen biz anneler için hayat artık bitti. Yeryüzündeki hiçbir acı evlat acısına benzemez. Allah kimsenin başına vermesin. Hiçbir avukat o katilleri savunmasın. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Böyle haince cinayet işleyen katillere en ağır ceza verilsin" diye konuştu.





'BU YANGIN HİÇ SÖNMEYECEK'

MUĞLA'DA bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın, bağ evinde boğarak öldürüp önce varilde yaktığı, sonra üzerine beton döktüğü Pınar Gültekin'in cinayetinin dördüncü duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyor. Acılı anne, "Zeynep'in annesinin, Güleda'nın annesinin, kızları öldürülen diğer annelerin ve benim ciğerimiz yanıyor ve bu yangın hiç sönmeyecek. Yavrularımıza kıyan o zalim katiller hayat boyu hapisten çıkmasın. Benim kızım canlı canlı yakıldı. O ateş yüreğimizi hala yakıyor. O katil bütün ailemizi yakarak öldürdü. Bu acının tarifi yok" diye konuştu.





Ferdi YAVUZ

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