Hayatının en zor maçını oynadı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'un yedek kalecisi Halil Kaşlı, kanser nedeniyle vefat eden annesinin cenaze töreninin ardından, Tokatspor ile oynanacak karşılaşmada görev yaptı. Profesyonel olarak ilk kez ilk 11'de ve kaptan olarak sahaya çıkan Halil Kaşlı en acı maçını oynadığını belirterek, "Annem de sahada olmamı isterdi" diye konuştu. Maçı Fethiyespor 2-0 kazandı. Halil Kaşlı, maç boyunca teknik kadro ve futbolculardan da büyük destek gördü. Berkay ve Anıl Arıcıoğlu da attıkları gollerin ardından sevinçlerini, önce takım arkadaşları Halil Kaşlı ile paylaştılar.

ERDOĞAN CANKUŞ