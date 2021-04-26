Hırdavat deposunda facia

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hırdavat deposunda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Pakistan uyruklu 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeler depodan çıkartılarak ambulanslarla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

'ABİ, ABİ' DİYE BAĞIRDILAR

Yangından kurtulan Pakistan uyruklu kişi, itfaiyecilerin çalışmasını dışarıda gözyaşları içinde izledi. Mahalle sakinlerinden Gürkan Şahin, "Önce içeriden tek bir kişi çıktı. 'Arkadaşlarım içeride kaldı' diye bağırıyordu. İçeri giremedik. Alevler çoktu. Ondan sonra itfaiyeyi aradık. İçeriye seslendim 4 kişiye. Tepki verdiler bana. Yabancı uyruklular zaten. 'Kimse var mı panik yapmayın gelecek ambulans' dedim. Onlar da 'Abi, abi, abi' diye bağırıp durdular" dedi.