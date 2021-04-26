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Haberler Yaşam Karantinada olması gereken adam okey masasında!

Karantinada olması gereken adam okey masasında!

Kumar oynayan 46 kişi, çay kovasının içindeki silah, “iftara çağırıldım” diyen bir kadın ve bir korona temaslısı aynı daireden çıktı.

Karantinada olması gereken adam okey masasında!

26.4.2021

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında adete şoke oldular. Yapılan baskında eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı bir kişi okey masasında yakalanırken, çay kovasının içinden de silah çıktı. Tıka basa dolu olan dairede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 774 lira ceza kesilirken, okey masasındaki bir kadının 'iftara çağrıldım' demesi dikkat çekti. Eşinin korona olduğunu, kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., "Bugün yasağımın dolduğunu sanıyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş" sözleriyle kendini savundu.

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