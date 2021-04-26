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Haberler Yaşam Kızılay depremzedelere 21.5 milyon yardım yaptı

Kızılay depremzedelere 21.5 milyon yardım yaptı

Kızılay depremzedelere 21.5 milyon yardım yaptı

26.4.2021

TÜRK Kızılay, İzmir Seferihisar'da 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara bugüne dek yaklaşık 21.5 milyon liralık yardım ulaştırdı. Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi ve kentte bulunan şubelerde görevli gönüllüler, depremden dakikalar sonra hem merkez üssü Seferihisar'da hem de büyük hasarın oluştuğu Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki depremzedelerin yardımına koştu. Kentte 36 temas noktası oluşturan Kızılay, bin gönüllüsüyle gönderilen yardımların tasnifi ve dağıtımında aktif görev aldı.

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