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Haberler Yaşam Minik kalbiyle hastalıkları yendi

Minik kalbiyle hastalıkları yendi

Minik kalbiyle hastalıkları yendi

26.4.2021

MUĞLA Fethiye'de kalp deliği ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla doğan 5 aylık minik Teoman, ameliyata hazırlanırken yakalandığı korona virüsünü yendi, geçirdiği operasyonla da hastalıklarından kurtuldu. Esenköy'de yaşayan Yasemin (30) ve Mehmet Akif Saltan (33) çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldiğinde kalbinin delik ve kalp kapakçığı rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Saltan çifti, dört aylık olduğunda ameliyat yapılmasına karar verilen Teoman bebeğin bu kez Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. Bu süreçte baba Mehmet Akif Saltan da virüse yakalandı. Babasıyla birlikte koronayı yenmeyi başaran Teoman bebek, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

ADEM ÜLKER

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