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Haberler Yaşam Müşteri aracıyla kaçak gezinti karakolda bitti!

Müşteri aracıyla kaçak gezinti karakolda bitti!

Müşteri aracıyla kaçak gezinti karakolda bitti!

26.4.2021

DENİZLİ'DE oto yıkama çalışanı, müşterinin yıkaması için emanet bıraktığı araçla gezintiye çıkınca polise yakalandı. İşinden olmamak için kaçmayı tercih eden işçi, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine neden durmadığı sorulan Arif Ö. oto yıkamacıda çalıştığını ve aracı izinsiz olarak aldığını itiraf etti. Arif Ö. ile arkadaşı hakkında sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

SEBAHATTİN ALP

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