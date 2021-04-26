Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ortasına geldik. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olabileceği konuşulurken bir yandan da Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgiili detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor.



Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi durumunda bayram tatil günleri değişebilir.

12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi