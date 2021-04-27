Türkiye'nin kullandığı ve bundan sonraki süreçte kullanacağı aşıların hepsinin güvenilir olduğunu vurgulayan Odabaş, "Aşıların hepsi acil kullanım onayı alan aşılar. İstenmeyen yan etki görülme olasılıkları da son derece az. Sputnik V aşısının kullanılacak olması da salgınla mücadeleye olumlu katkı yapacak. O aşı iyi, bu daha iyi diye düşünmeyelim. Aşıların koruyuculuğu yüzde 50 bile olsa yaptırılmalı" şeklinde konuştu.
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TURİZME DE OLUMLU YANSIYACAK
Turizm sezonu için de çok kritik bir karar verildiğini belirten Odabaş, "Türkiye, turizmde dünyada önde gelen ülkelerden. Avrupa ülkelerinden bazıları artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Tam kapanmayla birlikte vaka sayıları da düşecek ve bu da turizm sektörüne olumlu şekilde yansıyacak. Kovid-19 ile mücadele kapsamında turizm işletmelerinin sertifikasyon işlemleri devam ediyor. Türkiye turizmde başarıyla uyguladığı sertifikasyon programıyla da tedbirlerini erkenden alıyor" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama: "Tam kapanma ve kitlesel aşılamayla salgını bitirebiliriz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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