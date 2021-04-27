CHP’li Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Selin Sayek Böke'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Birkaç gündür izolasyondaydım. COVİD-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle!"

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