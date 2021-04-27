CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Selin Sayek Böke'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Birkaç gündür izolasyondaydım. COVİD-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle!"
CHP’li Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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