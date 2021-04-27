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Haberler Yaşam CHP’li Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı

CHP’li koronavirüse yakalandı

CHP’li Selin Sayek Böke koronavirüse yakalandı

27.4.2021

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Selin Sayek Böke'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Birkaç gündür izolasyondaydım. COVİD-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle!"
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