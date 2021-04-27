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Haberler Yaşam Eve gireceklere not bırakıp intihar etmiş

Eve gireceklere not bırakıp intihar etmiş

Eve gireceklere not bırakıp intihar etmiş

27.4.2021

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde duran jandarma, yaptığı incelemede, eve girenleri uyarmak için bırakılmış olduğu anlaşılan, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın' yazılı bir not buldu. Mahmutlar mahallesindeki bir apartmanda yaşayan ve eve gelen annesi tarafından cesedi bulunan Çiğdem Özdemir'in, ekiplerin daireye geldiklerinde açık buldukları piknik tüpü gazıyla kendini zehirlediği ihtimali üzerinde duruluyor.
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