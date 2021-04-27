Gates: 2022 sonunda hayat normale dönecek

DÜNYAYA pandemi uyarısını 6 yıl önce yaparak dikkatleri üzerine çeken Microsoft'un kurucusu Bill Gates, salgının seyriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Korona virüsüne karşı başlatılan projelere verdiği milyonlarca dolarlık destekle bilinen Gates, katıldığı televizyon programında, "Hayat ne zaman normale dönecek?" sorusuna da yanıt verdi. Korona aşılarının hızla yaygınlaştığının altını çizen Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti. Virüs ilk kez 2019 sonunda Çin'de ortaya çıkmıştı.

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