  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv! 27 Nisan Salı Müge Anlı izle...

canlı izle ! 27 Nisan Salı Müge Anlı izle...

ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen ile , konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Son dakika gelişmeleri ile izleyenleri adeta ekrana kilitleyen Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 27 Nisan Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv! 27 Nisan Salı Müge Anlı izle...

27.04.2021, 10:08

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

4 gündür kayıp olarak aranıyordu. Anne Leyla Özkaya günler sonra kızıyla kavuştu. Cumartesi günü Beykoz'da bulunan 15 yaşındaki küçük kız ailesine teslim edildi. Müge Anlı, 37 yaşındaki Özgür Bey'in 1 çocuğu olduğunu, evli olduğunu ama eşi ile boşanma aşamasında olduğu sebebi ile bazen babasında kaldığını, boşanma sürecinde biraz psikolojik sıkıntı yaşadığını, Çekmeköy'de ormanlık bir alana gittikten sonra eşini arayarak ben yapamayacağım dayanamıyorum dediğini anlattı. 13 gündür kayıp olan Özgür Bey'in akşam saatlerinde telefonunu kapattığı bilgisini veren Müge Anlı piknik alanında çok fazla arama yapıldığını ama asla bulunamadığını belirtti. Bir çocuk babası Özgür Kılınç nerede? Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın... Boşandığı eşi ve erkek arkadaşı canlı yayında... Kaybolmadan önce iki defa cezaevinde kaldı. Nevşehir'de yaşıyordu, 8 yıldır haber yok... Eşinden anlaşmalı boşandığını söyleyen Duran Bey eşinin saat 19.30'da evinin geldiğini kapının önüne bir araba geldiğini arabaya binip gittiğini bir daha dönmediğini ekledi. Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Telefondaki isimsiz ihbar sahibi Duran'ın yalan söylediğini onların hiç birini tanımadığını Lütfiye'nin yanında Semra ve Selma isimli arkadaşlarının olduğunu o kadınların sürekli kötü yol sevk ettiğini hastanenin temizlik şirketinde birkaç ay Lütfiye ile çalıştıklarını anlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı canlı izle Atv! 27 Nisan Salı Müge Anlı izle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.