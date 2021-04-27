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Haberler Yaşam Sputnik V aşısı üretimi için anlaşma imzalandı

aşısı üretimi için anlaşma imzalandı

Sputnik V aşısı üretimi için anlaşma imzalandı

27.4.2021

RUSYA, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu. Rusya'nın korona virüsüne karşı geliştirdiği aşının birçok ülkede seri üretimi için anlaşmalar yapılırken, Türkiye'de üretimi için de resmi adım atıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye'deki Viscoran İlaç şirketi, aşının üretimi için resmi anlaşma imzaladı. Anlaşma doğrultusunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde seri üretime geçilecek ve Türk şirketi üretim kapasitesini arttırmak için başka ilaç şirketleri ile anlaşma yapma özgürlüğüne sahip olacak.
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