Yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtuldu

Olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla sorunlar yaşayan H.Y. (26) gidecek yeri olmadığı için arkadaşı Remziye B'nin (28) evine sığındı. Ancak arkadaşının eşi Vural B. (36) uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşini darp etmeye başladı. H.Y. hem uyuşturucu kullanılmasına hem de arkadaşının darp edilmesine karşı çıkınca, Vural B. tarafından o da darp edildi. Vural B. genç kadının yüzüne demir parçasıyla vurarak yaraladı. Daha sonra H.Y'yi bir odaya koyup kapıyı da üzerine kilitleyerek alıkoydu.

KORKULU ANLAR BİTMEDİ

Bu arada Vural B'nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı. Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y'yi, kendisini suçladıkları için darp ederek bir odaya kapattı ve ateşe verdi. H.Y. telefonuna KADES programını kurarak ve butona basarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler H.Y. ile bağlantı kurarak yerini belirleyerek genç kadını kurtardı.