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Haberler Yaşam Yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtuldu

Yakılmaya çalışılan kadın sayesinde kurtuldu

'DA kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın, burada darp edilerek yakılmak istendi. uygulamasını indirip yardım isteyen kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtuldu

27.4.2021

Olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla sorunlar yaşayan H.Y. (26) gidecek yeri olmadığı için arkadaşı Remziye B'nin (28) evine sığındı. Ancak arkadaşının eşi Vural B. (36) uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşini darp etmeye başladı. H.Y. hem uyuşturucu kullanılmasına hem de arkadaşının darp edilmesine karşı çıkınca, Vural B. tarafından o da darp edildi. Vural B. genç kadının yüzüne demir parçasıyla vurarak yaraladı. Daha sonra H.Y'yi bir odaya koyup kapıyı da üzerine kilitleyerek alıkoydu.

KORKULU ANLAR BİTMEDİ
Bu arada Vural B'nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı. Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y'yi, kendisini suçladıkları için darp ederek bir odaya kapattı ve ateşe verdi. H.Y. telefonuna KADES programını kurarak ve butona basarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler H.Y. ile bağlantı kurarak yerini belirleyerek genç kadını kurtardı.

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