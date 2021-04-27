Yoğun bakımı görseniz odanızdan çıkmazsınız

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'nde Kovid-19'u yenen yoğun bakım hemşireleri Çiler Deniz Ocakcı (44) ve Orhan Kuş (25), yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Geçmek bilmeyen şiddetli sırt ve baş ağrıları çektiklerini, aşırı yorgunluk hissettiklerini söyleyen Ocakçı ve Kuş, "En çok ailelerimize bulaştırmaktan korktuk ve arkadaşlarımızı yalnız bıraktığımız için üzüldük. Bu hastalığın şakası yok, sevdiklerimizi bizden alabiliyor. Hastaneye gelen hastaların durumunu görseniz, değil evden, odanızdan bile çıkmazsınız" dedi.

DİĞER