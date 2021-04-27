  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yoğun bakımı görseniz odanızdan çıkmazsınız

Yoğun bakımı görseniz odanızdan çıkmazsınız

Yoğun bakımı görseniz odanızdan çıkmazsınız

27.4.2021

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'nde Kovid-19'u yenen yoğun bakım hemşireleri Çiler Deniz Ocakcı (44) ve Orhan Kuş (25), yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Geçmek bilmeyen şiddetli sırt ve baş ağrıları çektiklerini, aşırı yorgunluk hissettiklerini söyleyen Ocakçı ve Kuş, "En çok ailelerimize bulaştırmaktan korktuk ve arkadaşlarımızı yalnız bıraktığımız için üzüldük. Bu hastalığın şakası yok, sevdiklerimizi bizden alabiliyor. Hastaneye gelen hastaların durumunu görseniz, değil evden, odanızdan bile çıkmazsınız" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yoğun bakımı görseniz odanızdan çıkmazsınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.