Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı Atv canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

13 Nisan'da Samsun'daki evinden kayboldu. Eşinden ve sevgilisinden ikişer çocuğu olan, Samsunlu fırıncı 44 yaşındaki Reşit Baş iki haftadır nerede? Hatun Baş yayına bağlandı. (Reşit'in eşi) Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran Hanım, ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası Reşit Baş'a eşi tarafından zarar verildiğini iddia ediyor. Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında... Mustafa Bey, Şükran Hanım'ın kardeşi kaybolduktan sonra arayıp kardeşiniz beni aradı dediğini aktarıp Şükran Hanım'ın yalan söylediğini ifade etti ve kardeşinin yaşadığını, eşi ile görüştüğünü, kayıp olmadığını ileri sürdü. Mustafa Bey, kardeşinin yaşadığına emin olduğunu, görüştüğünü açıkladıktan sonra Şükran Hanım'a ne hakla kayıp ilanı verdiğini sordu. Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın... Kayıp kadının kayınbiraderi İsmail Özdemir konuştu. Lütfiye Gündüz'ü kim, neden ortadan kaldırdı? Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti?