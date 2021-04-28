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tatili kaç gün? Bayram ne zaman?

'na kısa bir süre kala bayram tatili merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. Bayram tatili bu sene 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram ne zaman?

28.04.2021, 11:14

Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu? sorusu çalışanlar tarafınfan araştırılıyor. Bayrama artık kısa bir süre kala bayram tatili ile ilgili araştırmalar da arttı. Peki bu sene bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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