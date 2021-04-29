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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

94. bölüm canlı izle! |

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölümüne '''nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?'' sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

29.04.2021, 21:38

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

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