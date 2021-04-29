İstanbul’un stresine kısa bir mola

Dünyanın gözde kentlerinden İstanbul, güzelliğiyle birçok insanı cezbediyor olsa da kalabalığı ve kargaşası ne yazık ki sevenini bile bezdirebiliyor. Şehirden bunalanların biraz kafa dinleyebileceği İstanbul çevresinde birçok yer mevcut. Kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olacak İstanbul'a yakın, sakinlikte çığır açmış nadide yerleri sizin için derledik:

BEĞENDİK KÖYÜ

TÜRKİYE'NİN en batı kısmında yer alan Beğendik Köyü, Bulgaristan sınırında, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde konumlanıyor. El değmemiş doğası ve tertemiz denizi ile bir harikalar yaratan Beğendik Köyü, insanı büyüleyecek güzellikte bir destinasyon. Trakya'nın hafta sonları oldukça kalabalık olan plajlarının aksine, Beğendik Köyü'nün küçük ama bir o kadar da tertemiz plajları sakin ve sessizdir. Böylece hem denizin keyfini doyasıya çıkaracak hem de kafanızı dinleyeceksiniz. İstanbul'dan 3 buçuk saate ulaşabilmeniz mümkün.

GÖLYAZI

İSTANBUL'A 180 kilometrelik bir mesafe bulunan Gölyazı, Bursa-İzmir karayolu üzerinde Uluabat Gölü kıyısında yer alan bir yarım adadır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Gölyazı, Roma dönemine kadar uzanan tarihi, eşsiz gün batımı manzarası, el değmemiş doğası, çınar ağaçları, kahvehane ve camilerle donatılmış meydanı ile mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gölyazı muazzam doğası, panoramik manzarası ve tarihi dokusuyla Bursa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Türkiye'nin en güzel yerleşkelerinden biri olan Gölyazı'nın turizm açısından bir diğer önemli özelliği ise bir kuş cenneti olmasıdır. Öyle ki yılın belirli dönemlerinde Gölyazı'da birbirinden farklı pek çok kuş türü gözlemlenebilmektedir.

MUDANYA

BURSA'NIN en güzel ilçelerinden biri olan Mudanya, İstanbul'a yakınlığı ile kolay ulaşılabilir bir ilçe. Şehrin masmavi Marmara sularına açıldığı kapısı Mudanya, tarihi, kültürel varlığının yanı sıra doğal güzellikleriyle de cazip bir turizm merkezi. Her yıl onlarca turist tarafından ziyaret edilen Mudanya'da görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Bunların başında 'Eski Girit Mahallesi, Mütareke Evi ve Müzesi, Kumyaka, Kumla, Altıntaş, Dereköy Kilisesi, Tahir Paşa Konağı ve Trilye geliyor. Turizm açısından gittikçe daha da popülerleşen Mudanya, deniz, kum, güneş üçlüsünün Bursa'daki tek adresi. Yaz sezonu boyunca yoğun rağbet gören ilçeye, daha sakin ve sessiz bir dönemde gitmek isterseniz, Nisan-Mayıs veya Eylül aylarını tercih edebilirsiniz.

MİSİ KÖYÜ

İSTANBUL'A yakınlığı tarihi ve görselliğiyle sizleri mest edecek olan Misi Köyü, yerli ve yabancı pek çok turist akınına uğruyor. 2 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip Misi Köyü, Nilüfer Çayı kenarında bulunuyor. 1989 yılında sit alanı ilan edildikten sonra koruma altına alınan köy, eski Rum ve Osmanlı mimarisinin renkli ahşap evleri ile gelenleri büyülüyor. Misi Köyü'ne geldiğinizde ilk olarak ziyaret etmeniz gereken yerler arasında, Misi İpek Evi, Misi Koza Evi, Misi Etnografya Evi, Mysia Fotoğraf Müzesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi bulunuyor.

ADATEPE

ÇANAKKALE'NİN Küçükkuyu beldesine bağlı bir köy olan Adatepe Köyü, Edremit Körfezi'nin manzarasını gören bir tepede kurulu. Tarihi antik çağlara kadar uzanan bu köy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Kaz Dağları'nın batı yamaçlarında yer alan Adatepe, yemyeşil, el değmemiş doğası ve tertemiz, berrak denizi ile gelenleri büyülüyor. Buradaki tüm evlerin taşlarının, çevredeki küçük taş ocaklarından elde edilmesi sayesinde köydeki geleneksel taş işçiliği de devam ediyor. Bölgede yer alan Zeus Altarı ve Taş Mektep'i de ziyaret etmeniz gerektiğini unutmayın.

KURTKÖY

İSTANBUL'UN Pendik ilçesine bağlı bir mahalle olan Kurtköy, Kumcağız Plajı ve Kapri Plajı ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. Hafta sonları oldukça kalabalık olan bu yerde, dalış yapmayı seviyorsanız ve kumsal ya da plajı olan bir yer olsun diye diretmiyorsanız burası tam da size göre. Kayalıklar arasından denize girebileceğiniz Midye Koyu ziyaretinizi bekliyor.

CUMALIKIZIK

İSTANBUL'UN biraz dışına çıkıp farklı yerler ve ilginç manzaralar görmek istiyor ama fazla da uzaklaşmak istemiyorsanız, Cumalıkızık sizin için oldukça uygun bir seçenek. 2014'te yılında Bursa ile birlikte UNESCO Dünya Mirası olarak tescillenen Cumalıkızık, Türkiye'de popülaritesi günden güne daha da artan bir yer. Cumalıkızık, Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş beş Kızık köyünden biri olarak varlığını sürdürüyor. Tarihi atmosferi ve otantik dokusuyla şirin mi şirin bir köy olan Cumalıkızık, sizleri şehrin boğucu havasından uzaklaştırıp, zamanda yolculuğa çıkaracak. Cumalıkızık'ın mor, sarı ve mavi renkli tahta, kerpiç ve taştan inşa edilmiş evlerinin sıralandığı dar sokaklarda, kökleri 1300'lü yıllara dayanan tarihi atmosfere yakından şahitlik edeceksiniz.

KAZIM YÖRÜKÇE