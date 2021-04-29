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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı'ndan BionTech aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama!

'ndan aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama!

Son dakika haberi..., aşılarının ikinci dozunun uygulanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık mevcut randevuların korunacağını, yeni alınacak randevuların 6-8 haftaya çıkarılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan BionTech aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama!

29.04.2021, 10:08

İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi. Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.

Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü. Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı. Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

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